Diocesi: Potenza, oggi pomeriggio riapre la chiesa di Sant’Angelo Le Fratte con messa presieduta da mons. Ligorio

Con la celebrazione eucaristica presieduta oggi pomeriggio (ore 17.30) dall’arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Salvatore Ligorio, riaprirà al culto la chiesa intitolata al Sacro Cuore e a San Michele in Sant’Angelo Le Fratte.

“I lavori di restauro e consolidamento – spiega l’Ufficio diocesano per i Beni culturali e l’edilizia di culto – sono stati finanziati con un contributo di 500.000 euro concesso dalla Regione Basilicata al Comune di Sant’Angelo Le Fratte e un contributo della Conferenza episcopale italiana (con fondi 8xlOOO) di 476.176 euro: a questi si sono aggiunti 214.000 euro stanziati dall’arc1diocesi. Il totale della spesa per i lavori, ad oggi, è quindi di l.190.176 euro”.

“Si tratta di un monumento particolarmente ricco dal punto di vista storico e artistico”, prosegue la nota: “Di notevole pregio sono le opere d’arte in esso collocate: fra tutte il coro ligneo del 1726, la cattedra episcopale del 1736 e il dipinto di Angelo Michele Ricciardi ‘Lapidazione di Santo Stefano’, della prima metà del ‘700,che nei prossimi giorni – a cura dell’arcidiocesi – rientrerà dal Laboratorio di restauro della Soprintendenza di Basilicata”.