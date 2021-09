Grand Prix 2021: al Museo diocesano di Trento per la mostra “L’invenzione del colpevole”

La mostra “L’invenzione del colpevole”, del Museo diocesano tridentino, è stata insignita del Grand Prix 2021 agli European heritage awards/Europa Nostra Awards, il massimo riconoscimento europeo nel settore del patrimonio culturale. La proclamazione dei vincitori dell’edizione 2021 e dei premi speciali – si legge in un comunicato – si è tenuta ieri a Venezia, nell’ambito del summit del Patrimonio culturale europeo. Dal 2002 solo sei progetti italiani hanno ricevuto il premio, e nessuno prima del Museo diocesano tridentino nella categoria “Educazione, formazione e sensibilizzazione”. La giuria ha definito la mostra di Trento “esemplare” perché ha portato in evidenza “la rilevanza di un caso storico di antisemitismo per le conversazioni contemporanee sulla discriminazione e l’intolleranza nell’Europa di oggi, stimolando una riflessione critica sul potere della propaganda e delle fake news”. Oltre alla mostra trentina, sono stati premiati il restauro e della chiesa di legno del XVIII secolo di Ursi (Romania), il progetto “Fibranet” (Danimarca/Grecia), il restauro di oltre 70 monumenti da parte del Comitato tecnico per il patrimonio culturale di Cipro. I vincitori del Grand Prix, scelti dal Consiglio di Europa Nostra su raccomandazione di una giuria indipendente di esperti, riceveranno 10mila euro ciascuno.