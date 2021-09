Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. Urosa Savino

“Nel ricevere la notizia della scomparsa del cardinale Jorge Liberato Urosa Savino, arcivescovo emerito di Caracas, esprimo il mio sentimento di vicinanza, pregandola di trasmetterla ai familiari del prelato defunto e a quanti fanno parte della sua comunità”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato al card. Baltazar Enrique Porras Cardozo, amministratore apostolico di Caracas e arcivescovo di Mérida, per la morte del cardinale venezuelano, avvenuta ieri a causa dl Covid-19. “Ricordando questo devoto pastore che, durante gli anni e con fedeltà, ha consacrato la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa – prosegue il Santo Padre – offro preghiere di suffragio per l’eterno riposo della sua anima, affinché il Signore Gesù gli ottenga la corona di gloria che non passa”. Il card. Urosa Savino è nato nella capitale venezuelana il 28 agosto 1942.

Dopo aver compiuto gli studi primari e secondari presso il collegio “La Salle” di Tienda Honda, Caracas (1948-1959), ha frequentato il triennio filosofico nel Seminario interdiocesano di Caracas (1959-1962) e, per la Teologia, il “St. Augustine’s Seminary” di Toronto, Canada, (1962-1965). Trasferitosi a Roma ha completato gli studi alla Pontificia Università Gregoriana (1965-1971) dove ha conseguito la Laurea (1967) e il Dottorato in Teologia (1971). Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 15 agosto 1967 a Caracas. È stato, tra l’altro, vice rettore (1971-1974) e poi rettore (1974-1976) del Seminario “San José” di El Hatillo e rettore del Seminario Interdiocesano di Caracas (1976-1982). Il 3 luglio 1982 Giovanni Paolo II lo ha nominato ausiliare dell’arcidiocesi di Caracas, dove il Il 22 settembre ha ricevuto l’ordinazione episcopale. Il 17 marzo 1990 è stato promosso secondo arcivescovo di Valencia, dove ha fatto il suo ingresso il 5 maggio 1990. Il 19 settembre 2005, Benedetto XVI lo ha trasferito alla Sede arcivescovile di Caracas, dove ha fatto l’ingresso il successivo 5 novembre. È stato membro del Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede. Ha partecipato al conclave del marzo 2013 che ha eletto Papa Francesco. Da Benedetto XVI creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 24 marzo 2006.