Inclusione: Roma, domani presentazione del progetto “Museo per tutti – ll Museo nazionale romano accessibile alle persone con disabilità intellettiva”

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, quest’anno dedicate all’accessibilità e all’inclusione, verrà presentato domani in conferenza stampa a Roma il progetto “Museo per tutti – Il Museo nazionale romano accessibile alle persone con disabilità intellettiva” (ore 10.30 – Palazzo Massimo, largo di Villa Peretti 1). All’incontro interverranno Stéphane Verger, direttore Museo nazionale romano; Carlo Riva, direttore L’abilità Associazione Onlus e responsabile progetto “Museo per tutti”; Sara Colantonio, responsabile servizio educativo del suddetto Museo; Elena Dalle Rive, direttore comunicazione De Agostini spa. A seguito della conferenza stampa, per i giornalisti sarà possibile effettuare una visita guidata a loro riservata, durante la quale sarà possibile conoscere i dettagli del percorso accessibile e degli strumenti utilizzati, per far comprendere cosa vuol dire rendere un museo accessibile alle persone con disabilità intellettiva.

“Museo per tutti” è un progetto di L’abilità Onlus, sostenuto dalla Fondazione De Agostini, che rende accessibile musei e luoghi d’arte alle persone con disabilità intellettiva. Il suo obiettivo è di consentire a questo tipo di pubblico di vivere un’esperienza di benessere al pari di tutti gli altri visitatori.