Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi presiede la veglia per migranti e rifugiati e partecipa al convegno su don Giovanni Fornarini alla vigilia della beatificazione

Domani sera alle 20.30 nella chiesa di San Benedetto (via Indipendenza 64) a Bologna, il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi presiederà la veglia di preghiera in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, promossa dall’Ufficio diocesano Migrantes e dal Tavolo diocesano per la cura del Creato. Animeranno la preghiera i missionari della Comunità missionaria di Villaregia, i laici missionari comboniani, la cooperativa DoMani ed alcune rappresentanze delle comunità afro-francofona, afro-anglofona, eritrea e il coro “Voces Latinas”.

Sempre domani, ma alle 15.30 nella chiesa di Marzabotto il card. Zuppi terrà la prolusione al convegno “Don Giovanni Fornasini. Una vita spesa”, in preparazione alla cerimonia di beatificazione di don Fornasini che si svolgerà a Bologna domenica 26, alle 16, nella basilica di San Petronio, presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi e delegato pontificio. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.