Ue-Balcani: il 27 settembre conferenza sull’alfabetizzazione mediatica. “Resistere alla disinformazione”

Al via lunedì 27 settembre la seconda edizione della conferenza sull’alfabetizzazione mediatica Ue-Balcani occidentali. Lo annuncia la Commissione Ue in una nota. L’iniziativa, organizzata dalla Commissione e dal Macedonian Institute for Media quest’anno si concentrerà sulla “costruzione della resilienza alla disinformazione”. Partecipa l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell. L’evento rientra nelle attività dell’Ue “volte a costruire la resilienza alla disinformazione in Macedonia del Nord e nell’intera regione dei Balcani occidentali, investendo nell’alfabetizzazione mediatica e sostenendo la società civile e la libertà dei media”, scrive la Commissione Ue. La conferenza sarà aperta dal presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, e interverranno fact-checkers, giornalisti, esperti e autorità dei sei partner dei Balcani occidentali e dell’Ue. I relatori affronteranno “i temi della disinformazione, dei social media e le sfide del giornalismo professionale, e l’importanza dell’alfabetizzazione dei media nel nuovo ambiente mediatico”. L’evento si svolgerà a Skopje, nella Macedonia del Nord, e registrato sulla piattaforma online della Conferenza sul futuro dell’Europa, dove sarà possibile seguire l’evento tramite Zoom e streaming.