Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 66° Instant Report Altems. Vaccinato solo il 65% degli under 19, serve monitoraggio scuole

Solo il 65% della popolazione 12-19 ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid; pertanto con la riapertura delle scuole sarà importante monitorare come circola il virus. È quanto si legge nella 66ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa settimanale dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica – campus di Roma – di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale

Analizzando l’andamento delle vaccinazioni delle prime dosi, sottolinea il Report, a livello nazionale si registrano le seguenti percentuali per le fasce di età considerate: 12-19 anni (65%), 20-49 (75%), 50-69 (82%), 70-79 (89%), over 80 (93%). La media nazionale (che considera la fascia di età maggiore di 12 anni) è pari al 80%.

“Al momento – sottolinea Americo Cicchetti, direttore Altems – l’effetto del rientro a scuola è ancora non visibile sui dati generali del monitoraggio dei contagi che risultano in calo; tuttavia, è necessario un monitoraggio strutturale delle scuole, poiché solo il 65% della popolazione 12-19 ha ricevuto la prima dose”.