Diocesi: Ancona-Osimo, morto don Elio Lucchetti. Domani pomeriggio in cattedrale i funerali presieduti da mons. Spina

Poco dopo mezzogiorno è morto don Elio Lucchetti, sacerdote dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo residente nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Ne dà notizia l’arcidiocesi.

Nato ad Ancona il 14 luglio 1939 era stato consacrato sacerdote dal vescovo Bignamini il 5 luglio 1964 nella parrocchia di Agugliano. Celebrò la prima messa solenne il 12 luglio e venne, quasi subito, nominato vice-parroco a Camerano. Poi mons. Maccari lo nominò assistente spirituale al seminario, dove rimarrà per poco tempo prima di raggiungere la parrocchia di san Biagio al Poggio dove resterà fino al 1973, anno in cui, sempre mons. Maccari gli affida l’incarico di assistente della nascente Acr. Seguì anche il movimento studenti, il settore adulti e per diverso tempo fu chiamato a ricoprire l’incarico di assistente diocesano dell’Azione Cattolica. In questa veste (fine anni ’70 e anni ’80) preparò e partecipò a circa 120 campi scuola. Tra gli altri incarichi ricoperti anche quelli di direttore dell’Ufficio catechistico e di vicario per la pastorale. Nel periodo in cui fu impegnato a livello diocesano collaborò con la parrocchia di Pietralacroce e successivamente con quella del Sacro Cuore. Nel 2005 venne nominato parroco al Ss. Sacramento dove rimase fino al 2014 quando venne nominato collaboratore della parrocchia San Cosma e Damiano dove ha risieduto fino ad oggi.

La camera ardente è allestita al teatrino della parrocchia Santi Cosma e Damiano e sarà aperta oggi, fino a tarda ora, e nella mattinata di domani. I funerali, presieduti da mons. Angelo Spina, arcivescovo Ancona-Osimo, si svolgeranno domani alle 14, nella cattedrale di san Ciriaco.