Giornata europea delle lingue: il 26 settembre 70 eventi in tutta l’Ue. Hahn, “opportunità per sottolineare la diversità culturale”

Sarà la Giornata europea delle lingue, domenica 26 settembre, e ci saranno più di 70 eventi locali e nazionali in tutta Europa che la Commissione sostiene con i finanziamenti del programma Erasmus+: quiz online multilingue, concorsi radiofonici, laboratori di traduzione, mostre itineranti. Per l’Italia, ad esempio, portabandiera sarà una giornata di attività per i bambini al Museo di Roma a partire dal libro “Il piccolo principe”. Lunedì 27 settembre, invece si svolgerà una conferenza on line dedicata alle “Lingue nello spazio europeo dell’istruzione”. “La Giornata europea delle lingue dimostra l’impegno dell’Europa a favore del multilinguismo”, ha spiegato la commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel, che si è detta “felice e orgogliosa” di questa opportunità per “mostrare come la Commissione e i programmi Erasmus+ sostengano l’innovazione e l’eccellenza nell’insegnamento e nell’apprendimento delle lingue”. Secondo il commissario per il bilancio Johannes Hahn, “la Giornata europea delle lingue è un’opportunità per sottolineare la diversità linguistica e culturale nell’Ue e oltre”. Da metà settembre è in corso sui social media la campagna #EDLangs che presenta le 24 lingue ufficiali dell’Ue attraverso parole specifiche legate al motto “Fai sentire la tua voce”, slogan della Conferenza sul futuro dell’Europa.