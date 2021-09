Commissione Ue: Islanda e Norvegia sono i primi Paesi associati al programma Horizon Europe

L’Islanda e la Norvegia si sono formalmente associate a Orizzonte Europa, “consentendo alle entità di questi due Paesi di partecipare al programma europeo di ricerca e innovazione da 95,5 miliardi di euro, alle stesse condizioni delle entità degli Stati membri dell’Ue”. Il Comitato congiunto dello Spazio economico europeo, composto da rappresentanti di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Ue, ha adottato oggi – informa Bruxelles – la relativa decisione per Islanda e Norvegia, che le rende le prime ad essere associate a Orizzonte Europa. “Questa è un’opportunità per continuare e approfondire la cooperazione nel campo della scienza, della ricerca e dell’innovazione, concentrandosi su priorità comuni: la doppia transizione verde e digitale, la salute pubblica e la competitività dell’Europa nel panorama globale. Gli sforzi congiunti mireranno ad affrontare i problemi ambientali nell’Artico, sviluppare tecnologie di cattura dell’idrogeno e del carbonio, promuovere l’innovazione basata sui dati e altro ancora”. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della Commissione, commenta: “L’apertura e la cooperazione con il resto del mondo sono fondamentali nella nostra strategia per creare massa critica per la ricerca e l’innovazione e per accelerare e trovare soluzioni alle pressanti sfide globali sfide. Unendo le forze con l’Islanda e la Norvegia, perseguiremo una serie di azioni a sostegno delle agende verdi, digitali e di salute pubblica”.