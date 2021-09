Diocesi: Benevento, da domani su Tele Speranza riprende il tg “Camminare insieme”

Riprenderà domani, sabato 25 settembre, su Tele Speranza (canali 98 e 603 del digitale terrestre) l’appuntamento settimanale con “Camminare insieme”. La rubrica di informazione diocesana di Benevento andrà in onda il sabato alle 14, con repliche alle 18 e alle 23 e la domenica alle 8 e alle 12. Come negli anni passati – spiega una nota – “Camminare insieme” sarà uno strumento di informazione al servizio di tutta la comunità diocesana di Benevento, e di comunione tra le varie realtà operanti nella Chiesa locale. “Il tg settimanale di Tele Speranza – si legge – proverà a fare anche da raccordo in questo periodo in cui la Chiesa intera ha avviato il suo cammino di sinodalità, per arrivare ad un progetto pastorale che possa mettere insieme le diverse realtà ed esigenze che si registrano tra le varie componenti ecclesiali”.