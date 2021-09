Diocesi: Anagni-Alatri, oggi e domani a Fiuggi assemblea di inizio anno pastorale

“Dalla famiglia il dono della fede. Dalla parrocchia una presenza di speranza”: questo il tema su cui si confronteranno i partecipanti all’assemblea pastorale della diocesi di Anagni-Alatri, in programma oggi dalle 15.30 e domani allo stesso orario nel Centro pastorale diocesano di Fiuggi (Frosinone). “Un argomento impegnativo ma al tempo stesso entusiasmante è quello scelto – spiegano dalla diocesi di Anagni –. Racchiude il cammino fin qui compiuto sulla questione educativa, che ha come baricentro la famiglia e l’importanza di essere comunità, di ritrovarsi in parrocchia e attorno alla figura del parroco, come ha sottolineato più volte il nostro vescovo mons. Lorenzo Loppa”. Nella giornata di oggi, i lavori saranno guidati da una relazione di Davide Lampugnani, docente all’Università Cattolica, su “Ascoltare e raccontare: le comunità cristiane nella società dell’incertezza”. Il direttore della Rivista del Clero italiano, don Giuliano Zanchi, interverrà invece domani su “Relitti e tesori: piccole eredità di una lezione non cercata”. In entrambe le giornate è previsto un dibattito in assemblea dopo le sollecitazioni dei relatori. Un terzo appuntamento riunisce in questo fine settimana tutta la comunità diocesana di Anagni: l’ordinazione diaconale di Antonello Pacella, domenica 26 settembre alle 18 nella cattedrale di Anagni (Fr). Tutti gli appuntamenti, che si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid, saranno trasmessi in diretta sul sito e sul canale YouTube della diocesi e sulle pagine Facebook della diocesi e del mensile Anagni-Alatri Uno.