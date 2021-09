Diocesi: Messina, domani la 7ª Giornata sociale verso l’appuntamento di Taranto

“In questo mese di settembre in cui la Chiesa celebra il ‘Tempo del Creato’ la nostra arcidiocesi organizza sabato 25 settembre, presso il salone Azione Cattolica (via I Settembre 117) la 7ª Giornata sociale diocesana dal titolo ‘Messina verso la Settimana sociale di Taranto’. Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #Tuttoèconnesso”. Lo rende noto una nota della diocesi di Messina diffusa oggi. Dopo il saluto dell’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla, ci sarà l’introduzione di don Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro.

A seguire ci sarà la presentazione del contributo diocesano per la Settimana sociale (a cura dei delegati diocesani) e poi una riflessione sull’ecologia integrale e l’economia circolare curata dal prof. Filippo Grasso e dal prof. Michele Limosani. Ernesto Spilotros, animatore del Progetto Policoro, nel 25° anniversario di fondazione del Progetto, racconterà invece i “gesti concreti” di questi anni e presenterà anche le buone pratiche selezionate per la Settimana Sociale. 16 aziende scelte – attraverso un lungo lavoro di ricerca – che racconteranno la loro attività sabato mattina negli stand nei chiostri dell’arcivescovado. La Caritas diocesana mostrerà inoltre un video sul progetto “Lavoro è dignità” a cura di Angelo Campolo. A conclusione Cristina D’Arrigo, animatrice senior del Progetto Policoro, presenterà il progetto Cantieri di LavOro nel quale la diocesi è stata coinvolta dalla Cei e da Next Economia. Tale lavoro porterà sabato alla Firma del Patto di Rete con alcune aziende informatiche quale ulteriore contributo alla Settimana sociale di Taranto.