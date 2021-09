Papa Francesco: domani riceve i vescovi di 70 Chiese cristiane, amici del Movimento dei Focolari

Nella mattinata di domani, sabato 25 settembre, alle 11.30 Papa Francesco riceverà in udienza i vescovi di Chiese cristiane diverse, amici del Movimento dei Focolari in udienza privata. Saranno presenti 10 vescovi, mentre oltre 170 di 70 Chiese cristiane e di 45 Paesi seguiranno l’udienza in collegamento via web. Ne dà notizia il Movimento dei Focolari spiegando che sarà possibile seguire l’udienza in diretta sul canale YouTube di Vatican Media e su Tv2000.

L’udienza di domani mattina conclude due giorni di incontro dal titolo “Dare to be one (Osare essere uno). Il dono dell’unità in un mondo diviso”.