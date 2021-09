Giornata migrante e rifugiato: Cies e Ria, domani “Kick off day”. Il calcio come opportunità lavorativa reale per giocatori stranieri

Domani, 25 settembre, presso il campo Cinecittà Bettini – As Roma Academy, con inizio alle 10, avrà luogo un incontro di calcio per giocatori migranti, promosso nell’ambito del “Kick Off – il calcio come opportunità reale” ideato da Margherita Valori per il Cies onlus e da Daniele Andreozzi, presidente della Ria Management. Sono tantissimi, infatti, i giovani migranti che hanno grosse potenzialità sportive ma scarsissime possibilità di mostrarle. All’interno dello Spazio di orientamento alla formazione e al lavoro del Cies onlus, durante l’anno, passano decine di ragazzi stranieri – che risiedono nei centri di accoglienza (Cas, Sprar, Case famiglia…) oppure che sono usciti dal circuito di accoglienza e sono alla disperata ricerca di un impiego – che coltivano il “sogno” del calcio. La sfida del Cies è fare anche del calcio “una concreta opportunità di inserimento lavorativo”. Il progetto “Kick off day” nasce dall’idea che offrire a questi ragazzi l’opportunità di farsi osservare da tecnici del settore per vagliarne il reale talento. L’intento è quello di creare un’occasione concreta di matching azienda/lavoratore attraverso una preselezione (una partita di calcio da giocare alla presenza di tecnici e presidenti di associazioni sportive) e un vero e proprio provino da effettuarsi presso le squadre che hanno manifestato interesse verso qualcuno dei giocatori in occasione della partita. Tutti i passaggi avvengono con l’affiancamento degli operatori del Cies e in collaborazione con Daniele Andreozzi, allenatore Uefa B, ex tesponsabile formazione tecnica Carpi FC1909, direttore generale del Cinecittà Bettini – As Roma Academy, e presidente della Ria Management, l’associazione sportiva dilettantistica che si occupa di procura, mediazione e tutela legale sportiva specializzata nella lotta alla speculazione sul calcio giovanile). Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di partite di calcio ad intervalli regolari reclutando i ragazzi attraverso la rete con i centri di accoglienza. La selezione avviene seguendo criteri meramente meritocratici. I ragazzi selezionati vengono proposti alle società sportive interessate o che sono alla ricerca al fine di ottenere un provino finalizzato all’inserimento nell’organico della squadra. In occasione dell’ultimo appuntamento di luglio scorso, gli esperti della Ria Management hanno segnalato 6 giocatori che sono stati convocati una seconda volta per provare a tracciare un percorso sportivo che consenta loro di emergere.