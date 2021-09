Reddito di cittadinanza: Forum famiglie, “ricalibrare il sistema tributario con assegno unico”

“Anche oggi si torna a parlare della necessità di rimodulare il Reddito di cittadinanza, uno strumento di sostegno che, di fatto, esclude i veri poveri, non aiuta l’inserimento nel mondo del lavoro, è penalizzante per le famiglie con figli, soprattutto se numerose, come ha ribadito il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in data odierna, tanto che anche l’Istat ha evidenziato che le famiglie con tre o più figli sono diventate ancora più povere con il Reddito di cittadinanza”. È quanto si legge in una nota del Forum nazionale delle associazioni familiari.

“Cogliamo l’opportunità della riforma fiscale e dell’istituzione di un assegno per ogni figlio – che non deve essere decurtato dalla parte del Rdc destinato ai figli – per ricalibrare il nostro sistema tributario, trasformiamolo a misura di famiglia, facciamo in modo che l’assegno unico universale che partirà il 1° gennaio 2022 sia una misura epocale in grado di cambiare la vita di tutte le famiglie italiane – prosegue la nota –. È tempo di andare oltre il Reddito di cittadinanza e i vari bonus e di arrivare a una misura finale rapida e libera dalla burocrazia, incentivando politiche per la natalità”.