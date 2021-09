Libri: aperte le candidature per il premio letterario degli ambasciatori presso la Santa Sede

Sono aperte le candidature per la terza edizione del Premio letterario degli Ambasciatori presso la Santa Sede. Le candidature possono essere presentate dalle case editrici così come dagli autori direttamente. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 31 dicembre. Nato per iniziativa dell’ Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e della delegazione dell’Unione europea presso la Santa Sede e sostenuto da un folto gruppo di ambasciatori, il premio – ricordano i promotori in una nota – “vuole anche rendere omaggio alla lingua di Dante e al Paese che ospita le loro ambasciate”. Nel dettaglio, il premio è rivolto ad autori che pubblicano libri in italiano per il grande pubblico su temi relativi alla cultura e ai valori cristiani, alle relazioni tra Chiese cristiane e Stati, alla storia delle Chiese cristiane ed al dialogo interreligioso. I requisiti richiesti per la premiazione sono, similmente alle precedenti due edizioni, i seguenti: libri innovativi; libri pubblicati in lingua italiana nel 2021 (non sono ammesse traduzioni), anche se di autori non italiani; libri rivolti al grande pubblico; libri che trattino dei temi sopracitati. La premiazione avrà luogo nella primavera del 2022 a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.