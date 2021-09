Politica: arresto in Italia dell’indipendentista catalano Puigdemont. I titoli dei giornali. E la Spagna si divide. Proteste a Barcellona

“Puigdemont, arrestato in Sardegna per ordine della Cassazione”: inchiodata senza giri di parole la notizia dell’arresto del leader separatista è sulle prime pagine delle testate on line dei quotidiani spagnoli già dalla serata di ieri, dopo che Carles Puigdemont era atterrato ad Alghero per partecipare a un festival di cultura catalana. Il fermo è avvenuto per un mandato emesso della Corte Suprema spagnola. Il caso è complesso e infatti c’è “un nuovo mal di testa a Bruxelles e a Lussemburgo” scrive El Mundo, perché sull’ex presidente della Catalunya pendeva un ordine di arresto per l’incostituzionalità del referendum voluto nel 2017 per l’indipendenza della regione di Barcellona. Mentre colleghi indipendentisti venivano arrestati, Puigdemont si rifugiava a Bruxelles. Eletto parlamentare europeo, Puigdemont nel 2019 non era nemmeno potuto tornare a Madrid per le formalità del caso. Ma nel 2020 il Parlamento europeo gli aveva riconosciuto l’immunità. E infatti ora si apre un complicato caso giudiziario per la giustizia italiana, spagnola, belga ed europea. La domanda che solleva La Vanguardia è “perché l’ex presidente è stato arrestato in Italia e non nel sud della Francia, dove si trovava in estate e anche solo sabato scorso

Intanto i partiti in spagna si dividono: “Partito popolare, Vox e Ciudadanos chiedono che Puigdemont sia processato in Spagna e non graziato, mentre per Podemos l’arresto è illegale” racconta El Mundo, riportando le dichiarazioni che già nella serata di ieri i leader politici hanno fatto circolare, unendo il centro-destra nella richiesta di non fermare l’iter giudiziario. Quanto al governo di Madrid, Libertad digital riferisce “la prima reazione di Moncloa”, stamane all’alba: “Deve sottomettersi all’azione della giustizia”. Mentre la stampa spagnola segue in diretta gli eventi, migliaia di persone stanno protestando a Barcellona e chiedono libertà per il loro leader; El Pais con parole impietose di un editoriale si schiera rispetto alla vicenda Puigdemont: “Non c’è un briciolo di epopea nella vita dell’uomo che fece la più triste dichiarazione di indipendenza della storia, fuggendo rannicchiato sul sedile posteriore di un’auto”.