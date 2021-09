Giornata europea delle lingue: Pejcinovic Buric, “ci ricorda che tutte le voci contano e che insieme possiamo superare le divisioni culturali”

Il 26 settembre 2021 ricorre il 20° anniversario della Giornata europea delle lingue. Dal 2001, la Giornata “celebra il ricco arazzo di lingue che coesistono in Europa e oltre”. Secondo il segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, “la Giornata europea delle lingue ci ricorda che tutte le voci contano e che insieme possiamo superare le divisioni linguistiche e culturali nelle nostre società”. Tra gli eventi di quest’anno, il Centro europeo per le lingue moderne del Consiglio d’Europa (Ecml), che incoraggia l’eccellenza e l’innovazione nell’insegnamento delle lingue, prende parte a un evento chiave a Graz (Austria) nella giornata odierna. Sono previste numerose iniziative in tutto il continente per festeggiare i 20 anni della diversità linguistica e culturale, tra cui in particolare: la Festa delle lingue europee a Aix-en-Provence (Francia), il sondaggio “Foreign languages we can speak“ a Haabneeme (Estonia), la “Språkdagkonferanse” a Halden (Norvegia), il Festival delle lingue in occasione della Giornata europea delle lingue a Ljubljana (Slovenia), la settimana delle lingue “Тhe beauty of words – Лепота речи“ a Lipe (Serbia), il concorso “The gate of languages unlocked” a Zlaté Moravce (Repubblica slovacca), l’evento “Venezia plurilingue – Ieri come oggi: aperta all’altro” a Venezia (Italia), organizzato in cooperazione con l’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa e la conferenza online “Language competences in the European Education Area”, organizzata dalla Commissione europea.