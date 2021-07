Ambrosianeum: Rapporto su Milano, “Ripartire: il tempo della cura”. Garzonio, “occasione per elaborare un pensiero sulla città”

Marco Garzonio introduce i lavori nella sede Ambrosianeum di Milano

“Un’occasione per elaborare un pensiero sulla città”, il quale richiede “giudizi e progettualità”. Lo ha affermato Marco Garzonio, presidente della Fondazione Ambrosianeum, introducendo l’incontro nella sede di Milano in via delle Ore per illustrare il “Rapporto sulla città Milano 2021”, intitolato “Ripartire: il tempo della cura”. All’appuntamento intervengono Floriana Cerniglia (professore ordinario di Economia politica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Elio Franzini (rettore dell’Università degli Studi di Milano), Rosangela Lodigiani (curatrice del Rapporto sulla Città). “Per cura – ha affermato il presidente – intendiamo certamente gli aspetti sanitari, ma anche il farsi carico, l’I care di don Milani”. Un “tempo della cura che, come affermava il card. Martini, chiama in causa anche la cultura e il senso della cittadinanza”. Garzonio ha accennato alle disuguaglianze ulteriori generate dalla pandemia e ai problemi dei giovani “che rischiano di non avere un futuro”.