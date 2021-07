Parlamento Ue: soluzione temporanea per prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini online

Torna a riunirsi oggi a Strasburgo, fino a giovedì 8 luglio, il Parlamento europeo. Durante la sessione plenaria i deputati voteranno in via definitiva un regolamento temporaneo che permetterà ai web provider di rilevare e rimuovere volontariamente il materiale pedopornografico presente online. “Alla luce dell’aumento significativo del volume di materiale pedopornografico su internet durante la pandemia, i deputati – si legge in una nota dell’Euroassemblea – discuteranno con il Consiglio e la Commissione la deroga recentemente concordata alle regole sulla protezione della riservatezza della comunicazione e dei dati di traffico, inclusi nella legge dell’Ue che disciplina la privacy delle comunicazioni elettroniche”. Secondo l’accordo, i fornitori di e-mail, chat e servizi di messaggistica basati sul web saranno autorizzati a rilevare volontariamente, rimuovere e segnalare gli abusi sessuali su minori online, nonché a utilizzare tecnologie di scansione per individuare il cyber grooming. “I deputati discuteranno il giusto equilibrio tra la protezione dei bambini e la salvaguardia della privacy e le altre possibili soluzioni a lungo termine”. Il dibattito si terrà questo pomeriggio, in apertura di sessione, mentre la votazione è prevista per domani. I risultati della votazione saranno annunciati martedì sera.