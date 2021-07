Papa al Gemelli: vescovi Emilia-Romagna, “vicinanza e preghiere per la sua convalescenza post-operatoria e la pronta guarigione”

I vescovi della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer), presieduta dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, questa mattina hanno pregato per la salute di Papa Francesco, ricoverato per un intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Unendosi a quanto espresso dal card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e colpiti dalla testimonianza del Papa anche in questa circostanza, i vescovi della Ceer hanno espresso “con tutto il cuore vicinanza” e hanno pregato “per la sua convalescenza post-operatoria e la pronta guarigione”.