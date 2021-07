Conferenza sul futuro dell’Europa: Mattarella, “occasione storica”, serve “un progetto di rinnovamento e di riforme dell’Ue”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Francia e Italia condividono la visione dell’Unione, del suo futuro e anche del ruolo che deve svolgere la Conferenza sul futuro dell’Europa, che non è un’occasione burocratica o un passaggio occasionale, è un’occasione storica offerta ai Paesi dell’Unione per disegnare nuovamente, in maniera adeguata al tempo che abbiamo di fronte, una condizione efficiente dell’Unione europea per essere protagonista nella comunità internazionale. Tutto questo richiede – e Francia e Italia lo condividono – un progetto, che nasca dalla Conferenza, di rinnovamento e di riforme dell’Unione europea”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa con il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, che ha incontrato all’Eliseo.

“Più volte – ha proseguito il Capo dello Stato italiano – il presidente Macron ha sollecitato l’Unione ad affrontare questo tema, ed è indispensabile che venga colto questo argomento della Conferenza sul futuro dell’Unione”.