Raffaella Carrà: Casellati, “è stata il volto sorridente dell’Italia in tutto il mondo”

“Raffaella Carrà è stata il volto sorridente dell’Italia in tutto il mondo. Ha fatto la storia della televisione e del costume. La sua assenza è un ‘rumore’ al quale non ci abitueremo mai”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, commenta in un tweet la scomparsa di Raffaela Carrà.

