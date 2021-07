Papa al Gemelli: mons. Bätzing (Dbk), “auguriamo una buona e pronta guarigione a Francesco”

Messaggi di vicinanza a Papa Francesco in questa giornata post-operatoria anche dalla Germania, con un tweet del presidente dei vescovi Georg Bätzing che scrive: “Auguriamo una buona e pronta guarigione a Papa Francesco, e poi una buona ripresa a luglio, mese di vacanze!”. Il segretariato della Conferenza episcopale questa mattina aveva anche pubblicato la foto del Decreto della Congregazione per i vescovi, con il quale viene ufficialmente modificato nello statuto della Segreteria della Conferenza episcopale il titolo ufficiale del suo responsabile: da “segretario” a “segretario/a generale”. Infatti, dal 1° luglio Beate Gilles è diventata la prima donna, nonché la prima persona non consacrata, ad assumere l’incarico di segretaria generale. Eletta dai vescovi tedeschi nel febbraio scorso, Gilles, classe 1970, succede a padre Hans Langendörfer. È entrata nel suo ufficio, nell’edificio di Keiserstrasse a Bonn, dopo 7 giorni di cammino a piedi e con uno zaino in spalle: tanti gliene sono voluti per raggiungere la sua nuova scrivania, partendo da Limburgo, dove abitava.