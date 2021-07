Diocesi: Nola, da oggi a mercoledì aggiornamento clero dedicato alla “famiglia” con mons. Paglia e lo psicanalista Premoli

Da oggi al 7 luglio, presso il Seminario vescovile di Nola, Sergio Premoli, psicanalista, e mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della vita e gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi sulla famiglia e il matrimonio, guidano l’aggiornamento del clero sul tema “La famiglia: tra relazione e riconciliazione”.

Nella serata di domani, 6 luglio, in cattedrale alle ore 19.30, i relatori incontreranno anche i religiosi, le religiose, i laici e quanti, nelle parrocchie, nei consultori familiari diocesani, nei gruppi e nelle associazioni sono coinvolti a vario titolo nei percorsi di accompagnamento spirituale e pastorale dei fidanzati, degli sposi, delle famiglie e delle coppie in difficoltà.