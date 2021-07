Yemen: Unicef, conseguenze del conflitto sui minori. “Guerra e mancata istruzione, effetti devastanti di lungo periodo”

Nel Rapporto “Istruzione interrotta”, pubblicato da Unicef sulla situazione in Yemen, si legge che “a rendere le cose peggiori, due insegnanti su tre in Yemen – oltre 170.000 in totale – non ricevono uno stipendio regolare da oltre 4 anni a causa del conflitto e delle dispute geopolitiche. Ciò espone circa 4 milioni ulteriori bambini a rischio di istruzione interrotta o di abbandono, poiché gli insegnanti non retribuiti lasciano l’insegnamento per trovare altri modi di provvedere alle loro famiglie”. I bambini che non portano a termine la loro istruzione “sono intrappolati in un ciclo di povertà che si perpetua da solo. Se i bambini che non vanno a scuola o quelli che hanno abbandonato recentemente non saranno supportati in modo adeguato, potrebbero non rientrarci mai”. Unicef sottolinea: “Gli effetti combinati del conflitto prolungato e degli ultimi attacchi all’istruzione, a causa della pandemia da Covid-19, avranno effetti devastanti e duraturi sull’istruzione e sul benessere mentale e fisico dei bambini e degli adolescenti in Yemen”. Nel rapporto, Unicef chiede alle parti interessate in Yemen di “sostenere il diritto dei bambini all’istruzione e di lavorare insieme per raggiungere una pace duratura e completa”. Questo comprende: “Fermare gli attacchi sulle scuole – sono stati 231 da marzo 2015 – e assicurare che gli insegnanti ricevano uno stipendio regolare in modo che i bambini possano continuare ad apprendere e crescere”. Chiede inoltre ai donatori internazionali di supportare i programmi per l’istruzione con donazioni a lungo termine.