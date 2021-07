Scuola: Roma, domani il ministro Bianchi all'”European Summer Camp”

Domani alle 11 il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi parteciperà all'”European Summer Camp – Spazi e idee per la scuola del futuro”, presso la Casa del cinema di Roma, a Villa Borghese. Si tratta del primo “European Summer Camp” della scuola italiana, progetto di sperimentazione delle metodologie didattiche-innovative, promosso dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale (Pnsd) e del Piano estate.

Il Camp vede la partecipazione di oltre 120 studentesse e studenti provenienti da 25 istituzioni scolastiche di 15 regioni italiane e si articola in due laboratori didattici: “We Spaces” (2-6 luglio), hackathon sulla co-progettazione della scuola del futuro, e “We Ideas” (6-8 luglio), simulazione studentesca dei lavori negoziali della Commissione europea. I due percorsi si integreranno domani mattina in un unico evento presso la Casa del cinema.