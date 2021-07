Diocesi: Ac Trani-Barletta-Bisceglie, il Settore Giovani stasera organizza un momento di preghiera in ricordo di Pier Giorgio Frassati

L’Azione Cattolica diocesana, Settore Giovani, di Trani-Barletta-Bisceglie organizza a Bisceglie, stasera, alle 20, presso il monastero di S. Luigi, un momento di preghiera in occasione della memoria del beato Pier Giorgio Frassati. Lo si legge in una comunicazione dell’Associazione, firmata dai vicepresidenti, l’assistente e i membri d’equipe diocesana del Settore Giovani, rilanciata dal sito dell’arcidiocesi. “Era un giovane di una gioia trascinante, una gioia che superava anche tante difficoltà della sua vita. Diceva di voler ripagare l’amore di Gesù che riceveva nella Comunione visitando e aiutando i poveri”. Con queste parole, viene ricordato, Papa Francesco descrive nell’esortazione apostolica “Christus vivit” la figura del beato Pier Giorgio Frassati. “Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere ma vivacchiare…”, le parole del beato Pier Giorgio Frassati, come riporta il sito dell’arcidiocesi.