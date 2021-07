Diocesi: Rieti, ad Amatrice il centro estivo “Urrà”

È in corso (fino al 3 settembre), ad Amatrice, il centro estivo diocesano “Urrà”che si svolge all’interno del plesso scolastico locale, gestito dall’impresa sociale ProMis e finanziato dalla Caritas Polonia. Lo riferisce il sito andareoltre.org, promosso dalla diocesi di Rieti per raccontare la ricostruzione post-sisma dell’agosto del 2016. Il centro, cui sono iscritti minori tra i 3 e i 10 anni di età, prevede percorsi inclusivi per ragazzi con disabilità e sono state ideate attività basate sullo sport all’aria aperta. Grazie alla collaborazione del Comune di Amatrice, si è riusciti a valorizzare il plesso scolastico Sergio Marchionne, abbracciato dai Monti della Laga, così da donare un panorama lontano dalle tracce del sisma del 2016. Si proseguirà no stop fino al 3 settembre “all’insegna della condivisione e della bellezza dello stare di nuovo insieme”.