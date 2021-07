Papa al Gemelli: Vicariato di Roma, “vicini al nostro vescovo, con affetto e preghiere”

“La comunità diocesana di Roma è vicina al nostro vescovo Papa Francesco e gli esprime tutto il suo affetto e la sua devozione filiale in questo momento di malattia”. È quanto si legge in un comunicato diffuso questa mattina dal Vicariato di Roma. “Tutto il popolo santo fedele di Dio che è in Roma, insieme ai cittadini e a tutti gli uomini di buona volontà, con vivo senso di partecipazione e di prossimità al Santo Padre, eleva preghiere e suppliche al Signore perché con l’aiuto della sua grazia, sostenga e consoli il nostro amato vescovo durante la convalescenza post-operatoria”, proseguono dal Vicariato. “Da tutta la comunità ecclesiale di Roma, insieme al cardinale Vicario Angelo De Donatis e al consiglio episcopale, ai parroci, a tutti i vicari e collaboratori parrocchiali, ai religiosi, alle religiose, ai diaconi e ai seminaristi, da tutta la sua comunità romana l’augurio più sincero di una pronta guarigione!”.