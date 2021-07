Papa al Gemelli: Rivlin (presidente Israele) invia auguri di pronta guarigione

Auguri di “una pronta guarigione” sono stati inviati, in un tweet, a Papa Francesco dal presidente di Israele, Reuven Rivlin, che alle sue preghiere unisce anche quelle del “popolo di Israele”. Come è noto ieri pomeriggio Papa Francesco, presso il Policlinico Agostini Gemelli di Roma, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Wishing health and a speedy recovery to His Holiness Pope Francis I.

Our prayers and those of the Israeli people are with you, @Pontifex.

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) July 4, 2021