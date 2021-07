Coronavirus Covid-19: Argentina, morto mons. Roberto Rodríguez, vescovo emerito di La Rioja

Mons. Roberto Rodríguez, vescovo emerito di La Rioja (Argentina), è morto sabato 3 luglio, all’età di 84 anni, dopo aver contratto il Covid-19. La sua morte è avvenuta nella città di Jesús María, dove risiedeva da alcuni anni e dove era ricoverato da qualche tempo, nel locale ospedale.

Nato a Temperley (Buenos Aires) il 14 agosto 1936, mons. Roberto Rodríguez fu ordinato sacerdote il 31 gennaio 1970 a Cosquín (Córdoba). Il suo ministero episcopale iniziò nel 1992 come vescovo ausiliare di Córdoba. Successivamente è stato vescovo di Villa María, dal 1998 al 2006, e di La Rioja, dal 2006 al 2013, quando si è dimesso per motivi di età. Era laureato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Le esequie sono state presiedute ieri dal vescovo di La Rioja, mons. Dante Braida. Mons. Rodríguez è il quarto vescovo argentino a perdere la vita in seguito a contagio di Covid-19.