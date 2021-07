Anno Famiglia Amoris Laetitia: Mpv, da luglio al 9 settembre 11 podcast settimanali ripercorrono l’esortazione apostolica

In occasione dell’Anno della “Famiglia Amoris Laetitia” indetto da Papa Francesco, arrivano i podcast del Movimento per la vita italiano (Mpv), “Coltivare l’amore, abbracciare la vita. Proposte rileggendo l’Amoris Laetitia”, ai quali hanno prestato le loro voci i conduttori televisivi Alessandro Greco e Beatrice Bocci. Le puntate ripercorrono gli stralci dell’esortazione apostolica post-sinodale sui temi della vita, dell’amore che diventa fecondo, dell’amore delle madri e dei padri, del mistero dell’incarnazione. Alla breve selezione dell’Amoris Laetitia, viene abbinata una testimonianza raccolta nei diversi ambiti di attività dei Centri di aiuto alla vita, Movimenti locali e Sos Vita. “La letizia dell’amore si genera e a volte si ricostruisce o si mantiene nel momento in cui si dice ‘sì alla vita’” e come Mpv “ne facciamo esperienza quotidianamente nell’accoglienza di donne e famiglie che vivono un periodo di difficoltà legato a una gravidanza difficile o inattesa”, afferma la presidente del Movimento, Marina Casini. La selezione e la redazione dei testi è stata curata da Elisabetta Pittino, presidente regionale Lombardia, con la supervisione di Marina Casini e la regia è di Angelo Astrei. Gli undici podcast vengono pubblicati settimanalmente, a partire dal primo luglio e fino al 9 settembre: “Una data simbolica – spiega ancora la presidente nazionale -, data di nascita della prima segretaria del Mpv: Vittoria Quarenghi. Un modo per ricordare la forza di una donna che si è sempre dedicata alla causa della vita e ai giovani in cui vedeva il futuro del Paese”. Alla sua memoria il Movimento ha intitolato la settimana di formazione per i giovani che si svolge ogni anno la prima settimana di agosto, anche se quest’anno non potrà essere realizzata, a causa del clima di incertezza legato alla pandemia. Ai podcast si aggiunge una rubrica con lo stesso titolo, pubblicata sul “Sì alla Vita” cartaceo, bimestrale del Mpv, curata dai coniugi Friso, e si realizzeranno tre incontri organizzati dalla Commissione cultura del Movimento.