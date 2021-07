Papa Francesco: “a settembre sarò in Ungheria e Slovacchia”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale”. Lo ha detto il Papa, al termine dell’Angelus di ieri. Francesco ha precisato che arriverà in Slovacchia il pomeriggio del 12 settembre, mentre la mattina dello stesso giorno concelebrerà la Messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. “Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro”, ha proseguito il Papa: “Preghiamo tutti per questo viaggio e per le persone che stanno lavorando per organizzarlo”. “Come annunciato dal Santo Padre nell’Angelus di questa mattina – ha poi confermato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – su invito delle autorità civili e delle Conferenze episcopali, domenica 12 settembre 2021, Papa Francesco sarà a Budapest in occasione della Santa Messa conclusiva del 52esimo Congresso eucaristico internazionale; successivamente, dal 12 al 15 settembre 2021, si recherà in Slovacchia, visitando le città di Bratislava, Prešov, Košice e Šaštin”. “Il programma del viaggio sarà pubblicato a suo tempo”, ha infine reso noto il portavoce vaticano.