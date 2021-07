Diocesi: Cassano all’Jonio, domani a Mormanno consacrazione della nuova chiesa “Santa Maria Goretti” con annesso centro pastorale

Il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, martedì 6 luglio, alle 17.30, presiederà il rito di dedicazione e consacrazione della nuova chiesa “Santa Maria Goretti” con annesso centro pastorale a Mormanno. Lo riferisce la diocesi cassanese in una nota in cui si ricorda che “è la parrocchia, nel territorio, a rendere visibile la Chiesa come segno efficace dell’annuncio del Vangelo per la vita dell’uomo nella sua quotidianità e dei frutti di comunione che ne scaturiscono per tutta la società”. La presentazione dell’opera sarà a cura di Andrea Zappacosta dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, dell’architetto Luca Sandri dello studio Mario Cucinella architects di Bologna, coprogettista dell’opera, e del maestro Giuseppe Maraniello, artista ideatore delle opere di arredo liturgico.