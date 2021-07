Meeting Rimini: per il Music Contest 137 partecipanti, selezionata una prima rosa di 30 artisti e band

Numeri importanti per il Meeting Music Contest, il contest musicale che nasce dalla sinergia tra Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini e Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza, rivolto a tutti gli artisti e band musicali desiderosi di mettersi in gioco, di esibirsi sul palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio. Sono stati infatti ben 137 i partecipanti, all’interno dei quali è stata selezionata una prima rosa di 30 artisti e band, che andranno a far parte della compilation on line del “Meeting Music Contest – Il coraggio di dire io”. Da questi 30, si legge in una nota del Meeting, la prossima settimana verrà resa la rosa dei semifinalisti che si esibiranno nella Fiera di Rimini durante il Meeting, dal 20 al 23 agosto. Tra questi verranno ulteriormente selezionati i finalisti che il 25 agosto si esibiranno nella serata del Meeting in piazza Tre Martiri, in centro a Rimini. Mentre il vincitore assoluto suonerà al Mei di Faenza sabato 2 ottobre.