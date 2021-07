Eurobarometro: cambiamento climatico, 93% dei cittadini Ue lo ritiene un problema grave. “Ricorrere a energie rinnovabili”

Un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi mostra che i cittadini europei “ritengono che i cambiamenti climatici siano il problema più grave che il mondo si trova ad affrontare”. Oltre nove persone intervistate su dieci ritengono che i cambiamenti climatici “siano un problema grave (93%), e quasi otto su dieci (78%) lo ritengono molto grave”. Alla domanda di individuare il problema più grave a livello globale, oltre un quarto (29%) ha indicato i cambiamenti climatici, il deterioramento della natura (7%) oppure i problemi di salute causati dall’inquinamento (4%). “In termini di risposta politica, nove europei su dieci (90%) concordano – si legge in un comunicato diffuso a Bruxelles – sulla necessità di ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra, compensando allo stesso tempo le emissioni residue affinché l’Ue raggiunga la neutralità climatica entro il 2050”. Quasi nove europei su dieci (87%) pensano che sia importante che l’Ue fissi obiettivi ambiziosi per aumentare il ricorso alle energie rinnovabili e la stessa percentuale crede che sia importante che l’Unione europea fornisca un sostegno per migliorare l’efficienza energetica”. L’Eurobarometro sui cambiamenti climatici ha sondato 26.669 cittadini appartenenti a diversi gruppi sociodemografici dei 27 Stati membri dell’Ue. L’indagine è stata condotta fra il 15 marzo e il 14 aprile 2021.