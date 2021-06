Video on demand: compie un anno VatiVision, piattaforma che raccoglie film, serie tv e documentari ispirati al messaggio cristiano

VatiVision, la piattaforma streaming on demand di contenuti culturali, artistici e religiosi che raccoglie film, serie tv e documentari ispirati al messaggio cristiano, compie un anno di vita. Inaugurata ufficialmente il 23 giugno 2020, dopo 365 giorni di attività ha raggiunto un pubblico sempre crescente. Cresce il pubblico e anche la selezione curatissima di titoli che oggi sono oltre 300, provenienti da più di 50 fornitori. Ogni film, documentario e serie tv viene passato al vaglio del comitato editoriale e inserito in una serie di “percorsi” di cultura, arte e fede per l’arricchimento spirituale ed intellettuale della “community” di utenti, con la mission di dare a tutti accesso alla più ampia e curata selezione di contenuti di carattere culturale, artistico e religioso ispirati al messaggio cristiano.

Il film più scaricato e più visto nel corso del primo anno di vita di VatiVision degli oltre 300 titoli presenti nel catalogo è stato “La mia autostrada per il cielo” (2016), testimonianza della breve vita di Carlo Acutis, morto nel 2006, a 15 anni, per una leucemia fulminante e beatificato nel 2020 per sua capacità di coniugare fede e passione per i new media.

Un anno fa Papa Francesco, nel corso della presentazione di VatiVision, ha ricordato che “l’ambiente digitale caratterizza il mondo contemporaneo e larghe fasce dell’umanità vi sono immerse in maniera ordinaria e continua. Proprio per questo è necessario procedere con genio creativo e responsabilità educativa”. “Il messaggio e l’augurio del Pontefice – affermano gli amministratori delegati Elisabetta Sola e Nicola Salvi – è stato alla base del nostro impegno nello sviluppo del progetto in questo primo anno di vita”.

“Alla base del progetto – continuano i responsabili della piattaforma – c’è un impegno fondato sulla consapevolezza che chi si occupa della creazione e divulgazione di contenuti, digitali e non, ha una grande responsabilità educativa”.

VatiVision affronta il suo secondo anno con rinnovata determinazione nel perseguire la sua missione di divulgazione per diventare il punto di riferimento mondiale della comunità cristiana nella settore della distribuzione di contenuti digitali, anche attraverso il supporto di partner commerciali, enti e partner media.

La piattaforma di distribuzione realizzata da Vetrya e Officina della Comunicazione, con il supporto di Intesa Sanpaolo, è disponibile su www.vativision.com e in versione app su smartphone, tablet, smart tv e TimVision.