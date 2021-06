Chiese orientali: messa inaugurale plenaria Roaco. Card. Sandri (prefetto), “la fede in Dio non ci fa uscire dalla storia, ma ce la fa attraversare in tutta la sua drammaticità”

“Nell’esperienza quotidiana di chi segue Dio non sono risparmiate le fatiche e le tensioni, o addirittura vere e proprie prove, legate a divisioni e incomprensioni. La fede in Dio non ci fa uscire dalla storia, ma ce la fa attraversare in tutta la sua drammaticità”. Lo ha detto il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, che questa mattina ha celebrato la messa inaugurale della 94ª sessione plenaria della Roaco (Riunione opere di aiuto alle Chiese orientali). Parlando del patriarca Abramo, il prefetto ha ricordato che “la sua esperienza ci invita a purificare il nostro sguardo e a confrontare i nostri criteri di giudizio con la parola di Dio: dobbiamo sempre vivere l’esperienza della Roaco come un momento di stupore e di umiltà, confidando anzitutto nel Signore e nella sua vicinanza prima che sulle nostre forze, progetti e intraprendenza”. Dio, ha aggiunto, “ci chiama a servirlo ogni giorno, ad essere collaboratori della sua opera di salvezza prestando il nostro aiuto alla vita delle Chiese cattoliche orientali: la loro esistenza – pur nelle mutate condizioni del tempo – è tanto più preziosa quanto più siamo consapevoli che da quelle terre è venuta a noi, due millenni fa, la Parola che è fonte di vita”.