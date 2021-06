Diocesi: Brescia, giovedì il sindaco Del Bono incontrerà ragazzi e animatori del Grest di S. Maria della Vittoria

È in programma per giovedì 24 giugno, a Brescia, presso l’oratorio di S. Maria della Vittoria, l’incontro del sindaco Emilio Del Bono con bambini, ragazzi ed animatori del Grest “Hurrà”.

“In questa seconda estate difficoltosa, gli oratori bresciani – si legge in una nota della diocesi – non rinunciano alla loro vocazione educativa, riuscendo ad attivare nel solo Comune di Brescia 34 centri estivi, con oltre 3.500 bambini e ragazzi iscritti, offrendo un servizio indispensabile per le loro famiglie”. All’incontro, con inizio alle 15, saranno presenti il parroco, padre Francesco Ferrari, e il direttore dell’Ufficio per gli Oratori, i giovani e le vocazioni, don Giovanni Milesi.