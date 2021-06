Diocesi: Rieti, Osservatorio RiData sbarca con una rubrica sul periodico “Frontiera”

Nel 2019, su impulso della diocesi di Rieti, nasceva il progetto RiData, un laboratorio affidato ad associazioni e professionalità locali allo scopo di raccogliere ed elaborare i dati disponibili sul territorio per metterli a disposizione del pubblico e favorire lo sviluppo di nuove idee, azioni e imprese. Come annunciato dal vescovo Domenico Pompili lo scorso primo maggio, da quella prima esperienza è maturato un Osservatorio socio-politico che realizza attività di ricerca, documentazione e formazione in merito alle problematiche sociali e culturali del territorio. Inserita nell’orizzonte della dottrina sociale della Chiesa, questa esperienza intende promuovere il bene comune, la cittadinanza attiva, il dialogo tra cittadini e istituzioni. Per dare ulteriore continuità al lavoro sinora svolto, l’Osservatorio RiData ha iniziato a pubblicare nuovo materiale sul periodico diocesano “Frontiera”. “Gli articoli – si legge in un comunicato della diocesi reatina – forniranno un aggiornamento settimanale sui risultati del gruppo di lavoro e non mancheranno di lanciare spunti e provocazioni”. Si parte dal numero in edicola dal 18 giugno, parlando del crollo demografico. Nelle prossime settimane, si entrerà nel merito del Piano nazionale di ripresa e resilienza guardando alle opportunità che esso può riservare per il territorio e alle scelte che ne conseguono.