Diocesi: Fano, dal 18 al 24 luglio torna il campo missionario

Dal 18 al 24 luglio torna il campo missionario diocesano edizione 2021 organizzato, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti, dal Centro missionario della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, in collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana, la Caritas diocesana, la Migrantes diocesana, i missionari Comboniani e i missionari Saveriani. L’esperienza estiva missionaria, rivolta a tutti i giovani della diocesi, prenderà il via domenica 18 luglio a Villa Bassa del Prelato di Fano e terminerà sabato 24 luglio 2021. “L’esperienza del campo missionario fa vivere, da oltre 40 anni nella nostra diocesi, momenti indimenticabili dove i giovani partecipanti toccano con mano la missione, l’amore, l’accoglienza, l’altruismo e l’ascolto”, si legge sul sito de “Il nuovo amico”, il giornale diocesano. Le iscrizioni sono aperte. Per altre informazioni è possibile contattare i direttori del campo, attraverso i canali social del Centro missionario diocesano o tramite mail a cmdfano@gmail.com.