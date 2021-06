Ddl Zan: card. Farrell, “certamente c’è preoccupazione”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Certamente c’è preoccupazione, della Santa Sede e di ciascuno noi”. Così il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ha risposto alle domande dei giornalisti sul ddl Zan, durante la conferenza stampa di presentazione – in sala stampa vaticana – del messaggio del Papa per la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. “Non ho letto i dettagli della legge, e quindi non ho la conoscenza per rispondere”, ha aggiunto il cardinale, che ha aggiungo: “Chiedete alla Segreteria di Stato”.