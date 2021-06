Commissione Ue: aperto un forum sulla transizione digitale. Voce a cittadini, enti locali e imprese

La Commissione europea apre una consultazione pubblica e un forum per raccogliere opinioni sullo stato dell’arte della transizione digitale Ue e il raggiungimento degli obiettivi per la digitalizzazione entro il 2030. Lo comunica l’esecutivo europeo in una nota sul “Digital Compass” Ue. L’iniziativa raccoglierà anche feedback sulle azioni coordinate insieme agli Stati membri, sull’individuazione di politiche a sostegno degli obiettivi e sull’attuazione di progetti che coinvolgono più Paesi Ue. “Chiediamo ai cittadini e alle imprese europee di condividere le loro opinioni e aiutarci a preparare il prossimo programma politico del Digital Compass che guiderà la transizione digitale”, ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager. La consultazione e il forum resteranno aperti fino al 3 agosto. Inoltre, la Commissione ha promosso di recente una consultazione sui principi del prossimo decennio digitale, per raccogliere opinioni sui valori fondamentali da sostenere all’interno dello spazio digitale. “Ci rivolgiamo a cittadini, innovatori, Pmi, Stati membri e autorità pubbliche, enti locali, economici e sociali, nonché alle parti interessate al digitale, la ricerca e la società civile, per aiutarci a definire gli strumenti per raggiungere i nostri obiettivi digitali comuni”, commenta il commissario per gli Affari interni, Thierry Breton.