Spagna: Madrid, domani sera un evento per ricordare la Gmg 2011

La sede della Delegazione dei giovani dell’arcidiocesi di Madrid ospiterà domani sera, alle 20, un veneto commemorativo della Giornata mondiale della gioventù che si svolse a Madrid nel 2011, in occasione del suo decimo anniversario. Con il motto “Continuiamo a essere saldi nella fede. Memoria e invio”, l’appuntamento sarà presieduto dall’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro; saranno presenti l’arcivescovo emerito, card. Antonio M.ª Rouco Varela, il nunzio apostolico in Spagna, mons. Bernardito C. Auza, membri del Comitato organizzatore della Gmg madrilena e un gruppo di giovani in rappresentanza di ciascuna vicaria dell’arcidiocesi, a causa delle limitazioni per il Covid-19. L’evento si potrà seguire sul canale YouTube della Delegazione e si strutturerà in tre momenti: storia e significato delle Gmg, ricordo e azione di grazie per la Gmg del 2011, invio alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona nel 2023.