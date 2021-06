Elezioni amministrative: Acli Roma, il 24 giugno webtalk sul tema migrazioni

Giovedì 24 giugno, alle ore 17, si terrà il terzo appuntamento online del “Cantiere Roma”, l’iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative del 2021, con l’obiettivo di delineare, attraverso sei web talk, la città di oggi e di domani vista dai cittadini, quindi partendo dall’ascolto dal basso. Al termine degli appuntamenti in programma le Acli di Roma presenteranno un documento di sintesi con spunti di riflessione e proposte ai candidati sindaco. L’evento potrà essere seguito sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma e avrà come protagonisti gli stranieri. La riflessione partirà dall’attività di ascolto dei cittadini stranieri che le Acli di Roma svolgono quotidianamente, incontrando oltre 15.000 stranieri di 126 nazionalità (provenienti da 24 Paesi comunitari e 102 Paesi extracomunitari) nel solo anno della pandemia attraverso sportelli di servizi, progetti e iniziative di aiuto, orientamento e sostegno. Un ascolto che trova riscontro anche dai risultati di un questionario sottoposto a oltre 600 stranieri residenti nella capitale dal quale emergono dati secondo i quali Roma risulta attrattiva per gli stranieri principalmente per motivi di lavoro (51%), ma anche che il 35% dichiara che andrebbe risolto il problema del razzismo. Parteciperanno all’incontro la presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì, il responsabile area immigrati della Caritas Roma, Lorenzo Chialastri, e il fondatore dell’impresa sociale Sophia Mor Amar. Verrà inoltre presentata la buona pratica “MigrArti: Spettacolo” dall’ideatore e coordinatore Paolo Masini. Modererà l’incontro il presidente della stampa estera Maarten Lulof von Aalderen.