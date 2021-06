Coronavirus Covid-19: Mattarella, “viviamo un nuovo inizio, non un ritorno a condizioni precedenti alla pandemia”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Questa occasione di nuovo inizio della Facoltà di architettura, con questo Campus, sottolinea la proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che il nostro Paese attraversa, un momento di nuovo inizio. Non di ritorno a condizioni precedenti alla pandemia ma un inizio su condizioni diverse, nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e ci si presenterà in futuro”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’inaugurazione del nuovo Campus di Architettura del Politecnico di Milano.

Il Capo dello Stato ha lodato “l’immagine di un Ateneo proiettato verso il futuro”, osservando però che “il digitale e gli strumenti di collegamento a distanza non possono mai sostituire la presenza della comunità studentesca e docente” ma “integrano in modo straordinariamente positivo e importante l’attività dell’Ateneo”.