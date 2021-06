Unitalsi Lombarda: ripartono i pellegrinaggi a Lourdes e Loreto. In settembre alla grotta di Massabielle con l’arcivescovo Delpini

Mons. Delpini e mons. Busti durante l'ultimo pellegrinaggio milanese

“Torniamo a Lourdes”: ad annunciarlo è il presidente lombardo di Unitalsi, Vittore De Carli. “Quello che avevamo annunciato nei mesi scorsi ora lo posso ribadire con più forza: abbiamo stabilito le date dei nostri pellegrinaggi a Loreto e a Lourdes”. Per i pellegrini, i volontari e gli ammalati della sezione Lombarda di Unitalsi l’appuntamento con la grotta di Massabielle è il pellegrinaggio diocesano di Milano, accompagnato dall’arcivescovo Mario Delpini, che si terrà dal 20 al 25 settembre in pullman e dal 21 al 24 settembre in aereo.

Il primo pellegrinaggio in calendario è invece quello per Loreto che si terrà dal 27 al 30 agosto. Sono aperte le iscrizioni per entrambi i pellegrinaggi. “In questo periodo abbiamo dovuto rivedere tutte le regole dei pellegrinaggi, abbiamo inviato alle 23 sottosezioni che compongono la sezione Lombarda un decalogo molto importante su come gestire i pellegrinaggi perché vogliamo che si svolgano in sicurezza totale”, spiega De Carli che si dice ottimista dopo “le ultime notizie sull’uso del green pass e la disponibilità della Francia nei confronti di chi si reca in pellegrinaggio a Lourdes, che vede gli stessi francesi preoccuparsi dei tamponi per il ritorno, che saranno forniti direttamente nelle strutture che utilizzeremo”.

Il presidente regionale di Unitalsi ha voluto sottolineare come a dominare in questi giorni sia la “gioia”. Perché “questo è stato per noi un tempo in cui abbiamo avuto tutti tanta paura, tante preoccupazioni: molti di noi hanno sofferto, molti dei nostri soci sono morti per il Covid, ma quanto accaduto non ha mai fatto venir meno la certezza che sarebbe tornato il momento di rimetterci in cammino. E questo momento è giunto”.

Il pellegrinaggio diocesano dell’Unitalsi Lombarda a Lourdes di settembre sarà anche quello del centenario della sottosezione e dei cento anni dalla morte del beato Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano. Per i pellegrini lombardi sono in programma anche i pellegrinaggi a Loreto in pullman (27-30 agosto e 8-11 ottobre) e ulteriori date per Lourdes a ottobre: in aereo da Bergamo Orio al Serio (11-15 ottobre 2021) e in pullman (10-16 ottobre 2021) e quello in aereo da Milano Malpensa (17-21 ottobre 2021) e in pullman (16-22 ottobre). Maggiori informazioni sul sito www.lombarda.unitalsi.com oppure scrivendo a segreteria@unitalsilombarda.it o telefonando 02.21117634.