Terzo settore: Mattarella, “struttura portante, non di supplenza”. “Bisogna esprimere riconoscenza e impegno alla valorizzazione”

Verso il Terzo settore “bisogna esprimere riconoscenza e impegno alla valorizzazione protagonista. Nella nostra società, nel nostro Paese il Terzo settore è una struttura portante, non di supplenza” ma “di autonoma, specifica responsabilità”. “Vi sono tante straordinarie evidenze di questo apporto e io non mi stanco di ringraziare il terzo settore per il contenuto che reca al carattere positivo della vita del nostro Paese”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua visita alla Fondazione Exodus di Milano.

Prima dell’intervento del Capo dello Stato, don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus ha raccontato l’esperienza al fianco di “ragazzi vittime della crisi della famiglia, della scuola, del lavoro, dello sport, del tempo libero” verso i quali si lavora da anni per “ridare sogni, autostima, amicizie vere”. E ha indicato alcuni suggerimenti per le istituzioni per le quali, ha assicurato Mattarella, “me ne farò tramite nei confronti del governo”.